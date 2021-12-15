Курс валют на 15 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,12 – 27,14 гривні;

Євро – 30,57 – 30,59 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 – 27,20 гривні. Євро купують за 30,33 гривні, продають за 30,71 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,05 – 27,18 гривні, євро – 30,45 – 30,631 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,99 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 – 27,09 гривні.

Економічна правда