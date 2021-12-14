Цьогоріч іноземні інвестиції в Україну сягнуть 6,5 млрд доларів – Шмигаль

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Уряд очікує, що іноземні інвестиції з урахуванням реінвестицій становитимуть 6,5 млрд доларів цьогоріч, що є найбільшим показником за 5 років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на форумі UkraineInvest.

Він також розповів, що незабаром з’являться перші заявки в рамках підтримки проєктів з великими інвестиціями, тобто на понад 20 млн доларів.

"Радий повідомити, що цього тижня буде подано 2 заявки інвесторів на отримання державної підтримки. Загальна сума інвестицій приблизно 96 млн доларів",– заявив він.

За словами Шмигаля, проєкти стосуються сфер агропереробки та виробництва будівельних матеріалів.

"Водночас потенційні інвестиції в межах цієї програми підтримки вже становлять понад 2 мільярди доларів від 27 інвесторів", – додав прем’єр.

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Нагадуємо:

Потенційні інвестиції в рамках програми підтримки проектів зі значними інвестиціями UkraineInvest за півроку становили 2 мільярди доларів.

Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.

Економічна правда