Курс валют на 14 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

14 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 – 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,98 – 27,00 гривні;

Євро – 30,47 – 30,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86 – 27,07 гривні. Євро купують за 30,21 гривні, продають за 30,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 27,03 гривні, євро – 30,33 – 30,47 гривні.

Нагадуємо:

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,96 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,88 гривні.

Економічна правда