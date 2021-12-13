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Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

Понеділок, 13 грудня 2021, 19:40

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,88 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,33 грн (на 13 грудня – 30,45 гривні).

Нагадуємо:

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,96 гривні.

Економічна правда

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