Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Понеділок, 13 грудня 2021, 19:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,88 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,33 грн (на 13 грудня – 30,45 гривні).
Нагадуємо:
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.
13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,96 гривні.
Економічна правда
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