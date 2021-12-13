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Закриття міжбанку: гривня трохи знецінилась

Понеділок, 13 грудня 2021, 17:18

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,94 – 26,96 гривні;

Євро – 30,41 – 30,43 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,02 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.

Економічна правда

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