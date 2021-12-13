Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 13 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:19
 
фото нбу

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,89 – 26,91 гривні;

Євро – 30,30 – 30,31 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,04 гривні. Євро купують за 30,18 гривні, продають за 30,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,87 – 27,05 гривні, євро – 30,29 – 30,45 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,02 гривні.

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 – 26,92 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня розпочала тиждень зі зміцнення 13 грудня 2021, 09:00
Гривня знову зміцнюється – офіційний курс 10 грудня 2021, 19:35
Гривня на закритті міжбанку різко зміцнилась 10 грудня 2021, 17:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!