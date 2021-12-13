Ще один китайський забудовник має проблеми із погашенням боргів

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Китайський забудовник Fantasia Holdings Group домовився з кредиторами про відстрочку погашення боргу на загальну суму 114,6 мільйона доларів, а також відсоткових платежів, які він не зміг зробити в листопаді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Торги акціями компанії, призупинені наприкінці минулого місяця, було відновлено у понеділок. Акції впали в ціні на 9%, до рекордного мінімуму, на початку сесії, проте потім скоротили зниження до 3,2%.

Рейтингове агентство Moody's відкликало рейтинги Fantasia, заявивши, що не отримує від компанії достатньої інформації для їхньої підтримки.

Fantasia повідомила, що власники її євробондів дозволили компанії відкласти погашення паперів на 2024 рік, а також відстрочити відсоткові виплати за борг на один рік – до листопада 2022 року.

Fantasia була заснована в 1996 році Цзен Цзе, племінницею колишнього заступника голови КНР Цзен Цінхуна. Компанія займається будівництвом житлової нерухомості преміум-класу та апартаментів класу "люкс".

З початку цього року вартість акцій Fantasia впала на понад 70%.

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