"Тисяча вакцинованим": за 4 дні відкрили понад мільйон карток 

unsplash

Українці відкрили у банках понад мільйон карток для отримання виплат за програмою "єПідтримка".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

На ранок понеділка, 13 грудня, банки відкрили 1,04 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам тисячі гривень з 19 грудня.

Крім того, 1,35 млн користувачів "Дії" записалися на бета-тестування послуги, яке стартує 13 грудня. Для того, аби записатися на тестування, потрібно оновити застосунок.

Серед усіх банків найбільше відкрито у monobank – близько 0,9 млн карток. В А-банку – 84 тисячі, Альфа-банку 72 тисячі.

Наразі участь у програмі беруть 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Однак Федоров зазначив, що у понеділок очікується підключення "щонайменше ще одного великого банка".

Читайте також: Як отримати і де витратити "ковідну тисячу": детальна інструкція

Нагадуємо:

6 українських банків уже беруть участь у програмі виплат по 1 тис грн вакцинованим українцям "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, до програми долучатимуться й інші банки.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Економічна правда





