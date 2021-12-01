З 1 грудня збільшився розмір прожиткового мінімуму

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З 1 грудня 2021 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 379 гривень до 2 481 гривні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці зміни передбачені законом України про держбюджет-2021.

З 1 січня цього року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 2 270 грн, з 1 липня - 2 379 грн.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 грудня збільшився до 2 100 грн (з 1 липня було 2 013 грн).

Для дітей віком від 6 до 18 років - із 2 510 грн у липні до 2 618 грн з 1 грудня.

Для осіб. які втратили працездатність - із 1 854 грн у липні до 1 934 грн з 1 грудня.

В уряді додали, що зі збільшенням прожиткового мінімуму зросла і сума пов'язаних із ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соцстрахування для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати у разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 грудня цього року, розмір допомоги складе:

потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 42 177 грн;

сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 248 100 грн;

утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 49 620 грн.

Раніше ці виплати становили 40 443 грн, 237 900 грн і 47 580 грн відповідно.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - разом із "мінімалкою" збільшився і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.

У проєкті бюджету-2022 передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб), який у грудні цього року підвищився до 2481 грн, наступного року зростатиме у липні (до 2600 грн) та грудні (до 2684 грн).

Економічна правда