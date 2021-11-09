Уряд цьогоріч залучить до 250 млн євро кредиту у американців 

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Кабмін залучить до 250 мільйонів євро кредиту від американської агрокомпанії Cargill, що раніше хотіла підтримати іригаційну реформу в Україні.

Про це відомо з постанови Кабінету міністрів від 8 листопада на виконання закону про держбюджет України на 2021 рік.

У постанові йдеться про залучення кредитів, що не перевищує 250 млн євро, у Cargill Financial Services International.

Залежно від терміну погашення кредити матимуть різні відсотки. Так, зі строком погашення через три роки після отримання кредитних коштів ставка становитиме 5,15%, а п’ять років – 5,85%.

Раніше американські компанії-гіганти Cargill та Lindsay заявили про бажання підтримати реалізацію іригаційної реформи в Україні.

Нагадуємо:

Україна вже залучала кредити від Cargill у 2020 та 2019 роках. Обсяг становив 250 млн євро, проте торік ставки за кредитами були вищі – від 6%.

Економічна правда