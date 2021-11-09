Дефіцит держбюджету-2021 складе близько 170 мільярдів – прогноз KSE

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Дефіцит державного бюджету за результатаи 2021 року за загальним фондом складе близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн.

Про це заявила керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Дарина Марчак під час онлайн-презентації щомісячного аналітичного продукту "Бюджетний барометр".

"За нашими оцінками, на кінець 2021 року дефіцит загального фонду державного бюджету буде дещо нижчим, ніж передбачено законом про державний бюджет, з огляду на економію за видатками (яку ми очікуємо на рівні 3% видаткової частини бюджету за загальним фондом) та борговими виплатами.

Але фінансування навіть такого, зменшеного обсягу дефіциту бюджету потребуватиме значної активізації боргових запозичень Мінфіном, що складно реалізувати без активної співпраці з МВФ та виходу на зовнішні ринки", - заявила Марчак.

За оцінками Центру, за листопад-грудень дефіцит складе близько 115 млрд грн.

"Аби профінансувати цей дефіцит та здійснити заплановані погашення державного боргу (64,4 млрд грн), за останні два місяці року Мінфіну потрібно запозичити ще близько 180 млрд грн або в середньому по 90 млрд грн на місяць (припускаючи, що доходи будуть на рівні оновленого річного плану, тобто 159 млрд грн за листопад-грудень).

Для порівняння: у січні-жовтні середньомісячний розмір запозичень становив близько 40 млрд грн", - додають в KSE.

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Нагадуємо:

Уряд попри перевиконання надходжень до державного бюджету продовжує відставати за видатками у січні-жовтні на 7,3%.

У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план.

Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року становили 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше плану та на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Економічна правда