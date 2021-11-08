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Після відставки Любченка уряд звільнив 4 заступників міністра економіки

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:55
 
фото: урядовий портал

Кабінет міністрів після відставки Олексія Любченка з посадии першого віцепрем'єра - міністра економіки звільнив першого заступника міністра та 3 заступників.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду від 5 листопада №1408-р, 1409-р, 1410-р та 1411-р.

Відповідно до рішення уряду, звільнені: Володимир Гринюк - з посади першого заступника міністра (за власним бажанням), Світлана Глущенко (за власним бажанням), Михайло Лев (відповідно до абзацу четвертого частини другої ст. 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади"), Крістіна Голубицька ((відповідно до абзацу четвертого частини другої ст. 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади") - з посад заступників.

Нагадуємо:

3 листопада у Державній податковій службі силовики провели обшуки.

Верховна Рада проголосувала за відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.

Економічна правда

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