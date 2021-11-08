Курс валют: гривня продовжує сильно зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 26,10 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,10 грн (на 5 листопада – 30,29 гривні).

Нагадуємо:

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

Економічна правда