Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку

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5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,09 – 26,11 гривні;

Євро – 30,08 – 30,10 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,07 — 26,27 гривні. Євро купують за 29,99 гривні, продають за 30,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,09 – 26,20 гривні, євро – 30,03 – 30,21 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 26,19 гривні.

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.

Економічна правда