Рада звернулася до ООН щодо плану України з протидії кліматичним змінам

Верховна Рада схвалила звернення до ООН, у якому підтвердила прагнення виконати цілі Паризької угоди та оновлення екологічного законодавства.

Про це відомо з засідання ВРУ.

Звернення підтримав 271 народний депутат.

Так, Рада звернулася до Конференції ООН зі зміни клімату (СОР26) на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату.

У тексті парламентарі підтверджують намір досягти цілей Паризької угоди, а саме стримати зростання середньої глобальної температури на рівні значно нижче 2°C та докладати зусиль щодо її обмеження до 1,5°C.

Крім того, Україна наполягає на тому, щоб при підготовці офіційних документів, у яких використовується інформація, надана РФ, сторони Рамкової конвенції ООН про зміну клімату неухильно дотримувалися положень резолюцій Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та щодо ситуації з правами людини в АР Крим та м. Севастополь, Україна.

Депутати засвідчують намір якнайшвидшого створення та оновлення законодавства з запровадження ієрархії управління відходами, зменшення викидів парникових газів, "зеленої" трансформації промисловості та іншого.

Також депутати заявили про намір запровадити українську систему торгівлі квотами на викиди парникових газів, реформувати системи оподаткування викидів парникових газів та створити Український кліматичний Фонд, реформувати екологічний контроль.

Звернення містить ряд рекомендацій Кабміну. Зокрема, підготувати план реалізації оновленого національно-визначеного внеску до Паризької Угоди, затвердити стратегію декарбонізації України та строки її виконання тощо.

А саме, уряду рекомендували підготувати план виконання НВВ в енергетиці, промисловості, будівництві, транспорті, сільському та лісове господарстві та управлінні відходами.

Крім того, Рада просить КМУ затвердити стратегію декарбонізації України та строки її виконання, підготувати план справедливої зеленої трансформації та зменшення викидів метану. Йдеться також про реформу управління лісами, зокрема, затвердження Державної стратегії управління лісами України до 2035 року.

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Головний кліматичний саміт COP26: чому це важливо та підсумки першого дня

Нагадуємо:

На кліматичному саміті COP26 у Глазго більше 40 країн, серед який Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

Компанії, що володіють 40% світових активів, зобов’язалися утримати глобальне потепління нижче 1,5 градуса.

Під час саміту СОР26 понад 100 країн світу погодилися з планом президента США Джо Байдена щодо скорочення викидів метану на 30% до 2030 року.

Економічна правда