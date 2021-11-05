У газосховищах достатньо газу для проходження опалювального сезону – міністр

фото: нафтогаз

У газосховищах достатньо газу для проходження опалювального сезону, на сьогодні запаси у газосховищах становлять більше 18 млрд куб.м.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Вартість газу для населення лишатиметься стабільною протяом усього опалювального сезону.

Уряд запровадив заборону відключення бюджетних і приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону", - сказав Галущенко.

За його словами, на сьогодні запаси у газосховищах становлять більше 18 млрд куб.м.

"Такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники за період з 2011 по 2019 рік. Цей рівень підтверджує готовність українських газосховищ до проходження зими", - додав міністр.

Він також заявив, що Нафтогаз має достатній фінансовий ресурс для додаткового імпорту газу.

Читайте також: Постачальники знизили ціни: як змінилися тарифи та скільки українці платитимуть за газ у листопаді

Нагадаємо:

Оператор газосховищ "Укртрансгаз" та Українська енергетична біржа дозволили компаніям торгувати нерозмитненим природним газом у підземних сховищах.

Населення, що залишилось без постачальника газу, сплачуватиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Економічна правда