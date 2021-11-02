В Україні дозволили торгувати нерозмитненим газом у підземних сховищах
Оператор газосховищ "Укртрансгаз" та Українська енергетична біржа дозволили компаніям торгувати нерозмитненим природним газом у підземних сховищах.
Про це повідомляє пресслужба "Української енергетичної біржі".
Так, з 1 листопада замовники послуг зберігання газу в ПСГ зможуть здійснювати торгівлю двома новими продуктами.
Зокрема, газом, що зберігається в ПСГ в режимі "митний склад" та "митний склад + short-haul", що передбачає одночасне використання потужності з обмеженнями.
Торгівля здійснюватиметься у євро. "Брати участь можуть як резиденти України, так і нерезиденти, що користуються можливістю зберігати імпортований газ з режимі "Митний склад до 1095 днів без сплати митних платежів та ПДВ, а також покупці, що бажають придбати газ в ПСГ", – йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, нова спільна послуга від Оператора газосховищ та УЕБ доповнила запроваджену навесні опцію біржових торгів розмитненим газом на внутрішньодобовому ринку УЕБ.
Механізм передбачає попереднє блокування продавцем газу, який переходить у власність покупця, тільки після повної оплати його вартості.
На біржі додали, що системи обох компаній для проведення торгів вже протестовані. Також розпочато прийом заявок на акредитацію від учасників ринку: як нерезидентів, так і резидентів, які бажають доєднатися до процедури біржових торгів.
Нагадуємо:
У квітні "Укртрансгаз" та Українська енергетична біржа провели перші торги газом з підземних сховищ (ПСГ) через електронну платформу біржі.
"Українська енергетична біржа" та оператор газосховищ "Укртрансгаз" запустили можливість торгівлі газом у підземних сховищах (ПСГ), наразі вона доступна лише для компаній-резидентів.
Економічна правда
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