Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,16 – 26,18 гривні;

Євро – 30,19 – 30,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,15 — 26,32 гривні. Євро купують за 30,14 гривні, продають за 30,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,20 – 26,30 гривні, євро – 30,17 – 30,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 26,24 гривні.

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда