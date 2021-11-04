Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,16 – 26,18 гривні;
Євро – 30,19 – 30,21 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,15 — 26,32 гривні. Євро купують за 30,14 гривні, продають за 30,44 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,20 – 26,30 гривні, євро – 30,17 – 30,32 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 26,24 гривні.
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.
3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua