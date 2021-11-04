Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal

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Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів - зокрема, таких компаній, як Nike, PepsiCo, Pfizer та PayPal.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів", - йдеться у повідомленні.

На засіданні 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

NIKE, INC.,

MERCK & CO., INC.,

PAYPAL HOLDINGS, INC.,

NVIDIA CORPORATION,

PEPSICO, INC.,

PFIZER INC.,

QUALCOMM INCORPORATED,

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

THE WALT DISNEY COMPANY,

STARBUCKS CORPORATION,

UNITED PARCEL SERVICE,

WALMART INC.

"Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів.

Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.