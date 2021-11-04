Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів - зокрема, таких компаній, як Nike, PepsiCo, Pfizer та PayPal.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів", - йдеться у повідомленні.
На засіданні 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:
- NIKE, INC.,
- MERCK & CO., INC.,
- PAYPAL HOLDINGS, INC.,
- NVIDIA CORPORATION,
- PEPSICO, INC.,
- PFIZER INC.,
- QUALCOMM INCORPORATED,
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
- THE WALT DISNEY COMPANY,
- STARBUCKS CORPORATION,
- UNITED PARCEL SERVICE,
- WALMART INC.
"Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів.
Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.
На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.
Економічна правда
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