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Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal

Четвер, 4 листопада 2021, 14:15
 
unsplash

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів - зокрема, таких компаній, як Nike, PepsiCo, Pfizer та PayPal.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів", - йдеться у повідомленні.

На засіданні 4 листопада цього року Комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

  • NIKE, INC.,
  • MERCK & CO., INC.,
  • PAYPAL HOLDINGS, INC.,
  • NVIDIA CORPORATION,
  • PEPSICO, INC.,
  • PFIZER INC.,
  • QUALCOMM INCORPORATED,
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
  • THE WALT DISNEY COMPANY,
  • STARBUCKS CORPORATION,
  • UNITED PARCEL SERVICE,
  • WALMART INC.

"Ми вже давно говоримо про розширення можливостей інвестування в ширший перелік фінансових інструментів.

Тому ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче, таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки", - заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.

Економічна правда

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акції НКЦПФР

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