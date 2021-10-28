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Інвестувати у Google, Amazon та Intel: в Україні з’являться акції низки техгігантів

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:18
 
unsplash

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР за підсумками засідання 28 жовтня.

Усього наразі українські інвестори можуть інвестувати у 73 цінних папера іноземних емітентів. Рішення регулятора дає старт обігу акцій на українських регульованому і нерегульованому ринку. 

А саме, на ринок допущено:

  • Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);
  • Amazon.com, Inc.;
  • CATERPILLAR Inc.;
  • Bank of Ameriсa Сorporation;
  • Chevron U.S.A. Inc.;
  • Citigroup Inc.;
  • The Coca-Cola Company;
  • DEERE&Company;
  • CSX Corporation;
  • EXXON MOBIL Corporation;
  • DOW Inc.;
  • INTEL Corporation;
  • The Goldman Sachs Group, Inc.;
  • McDonald's Corporation;
  • Johnson&Johnson.

З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись на сайті Комісії.

Нагадуємо:

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.

Економічна правда

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акції фондовий ринок

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