Інвестувати у Google, Amazon та Intel: в Україні з’являться акції низки техгігантів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР за підсумками засідання 28 жовтня.
Усього наразі українські інвестори можуть інвестувати у 73 цінних папера іноземних емітентів. Рішення регулятора дає старт обігу акцій на українських регульованому і нерегульованому ринку.
А саме, на ринок допущено:
- Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);
- Amazon.com, Inc.;
- CATERPILLAR Inc.;
- Bank of Ameriсa Сorporation;
- Chevron U.S.A. Inc.;
- Citigroup Inc.;
- The Coca-Cola Company;
- DEERE&Company;
- CSX Corporation;
- EXXON MOBIL Corporation;
- DOW Inc.;
- INTEL Corporation;
- The Goldman Sachs Group, Inc.;
- McDonald's Corporation;
- Johnson&Johnson.
З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись на сайті Комісії.
Нагадуємо:
На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.
Економічна правда
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