Інвестувати у Google, Amazon та Intel: в Україні з’являться акції низки техгігантів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу акції ще15 міжнародних компаній, серед яких є Банк Америки, Google, Amazon та інші.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР за підсумками засідання 28 жовтня.

Усього наразі українські інвестори можуть інвестувати у 73 цінних папера іноземних емітентів. Рішення регулятора дає старт обігу акцій на українських регульованому і нерегульованому ринку.

А саме, на ринок допущено:

Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google);

Amazon.com, Inc.;

CATERPILLAR Inc.;

Bank of Ameriсa Сorporation;

Chevron U.S.A. Inc.;

Citigroup Inc.;

The Coca-Cola Company;

DEERE&Company;

CSX Corporation;

EXXON MOBIL Corporation;

DOW Inc.;

INTEL Corporation;

The Goldman Sachs Group, Inc.;

McDonald's Corporation;

Johnson&Johnson.

З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись на сайті Комісії.

Нагадуємо:

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.

Економічна правда