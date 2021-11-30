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Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:20
 
фото: нбу

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,15 – 27,17 гривні;

Євро – 30,89 – 30,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,32 гривні. Євро купують за 30,60 гривні, продають за 30,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,09 – 27,15 гривні, євро – 30,70 – 30,85 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 27,17  гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда

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