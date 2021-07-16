Рада провалила законопроєкт про контроль за промисловими викидами
Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".
За ухвалення відповідного законопроєкту в першому читанні 15 липня проголосували 156 нардепів.
Акт був покликаний імплементувати в законодавство України Директиву ЄС, ухвалену з метою запобігання і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин і контроль операцій в сфері управління відходами.
Законопроєкт розроблено на виконання указу президента Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", його ухвалення є зобов'язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
Проєкт закону передбачає запровадження інтегрованих дозволів на викиди за європейським зразком, а також вимог до моніторингу викидів і контролю суб'єктів господарювання, які отримали такий дозвіл.
Нагадуємо:
Верховна Рада вже двічі направляла цей законопроєкт на доопрацювання.
У топ–10 підприємств–платників податку на викиди в 2020 році, а відповідно головних забруднювачів, входить 6 підприємств Ріната Ахметова, 1 підприємство індійця Лакшмі Міттала, 2 підприємства належать державі, ще одне – нардепу Максиму Єфімову.
Економічна правда
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