Рада провалила законопроєкт про контроль за промисловими викидами

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Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

За ухвалення відповідного законопроєкту в першому читанні 15 липня проголосували 156 нардепів.

Акт був покликаний імплементувати в законодавство України Директиву ЄС, ухвалену з метою запобігання і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин і контроль операцій в сфері управління відходами.

Законопроєкт розроблено на виконання указу президента Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", його ухвалення є зобов'язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Проєкт закону передбачає запровадження інтегрованих дозволів на викиди за європейським зразком, а також вимог до моніторингу викидів і контролю суб'єктів господарювання, які отримали такий дозвіл.

Нагадуємо:

Верховна Рада вже двічі направляла цей законопроєкт на доопрацювання.

У топ–10 підприємств–платників податку на викиди в 2020 році, а відповідно головних забруднювачів, входить 6 підприємств Ріната Ахметова, 1 підприємство індійця Лакшмі Міттала, 2 підприємства належать державі, ще одне – нардепу Максиму Єфімову.

Економічна правда