Уряд призначив тимчасового керівника Міндовкілля

Руслан Стрілець фото: mepr.gov.ua

Кабінет міністрів тимчасово поклав на Руслана Стрільця виконання обов'язків міністра захисту доквкілля та природних ресурсів.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

До цього Стрілець був заступником міністра Абрамовського з питань цифрових трансформацій - Абрамовського 3 листопада звільнила Верховна Рада.

Раніше УП з посиланням на джерела повідомляла, що наразі вирішено, що Стрілець певний час спершу побуде в.о. міністра.

Свою кар’єру Стрілець будував у Дніпрі. Там він працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 переїхав до Києва та відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

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Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала звільнення міністра екології Романа Абрамовського.

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.

За даними УП, було кілька конфліктних ситуацій між президентом Володимиром Зеленським і міністром.

Зокрема, те, що перед польотом Зеленського на кліматичний саміт в Глазго, який вважається найважливішою подією року в сфері екології у світі, в Міндовкілля не змогли запропонувати жодної програми, яку президент міг би представити на саміті.

Ще одним важким ударом, який на Банковій не пробачили міністру, став "екологічний день" в Раді, коли Абрамовський обіцяв Зеленському прийняти важливі закони щодо скорочення викидів, але Рада всі їх провалила.

В РНБО заявляли, що міністерство не виконувало укази президента, а у фракції "Слуг" головною претензією є корумпованість екоінспекції.

Абрамовського вже намагалися звільнити наприкінці минулого року, проте тоді екологічний комітет відстояв міністра.

Економічна правда