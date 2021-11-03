Суд знову не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку

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Госпсуд Києва визнав недійсним bail-in акцій "ПриватБанку" за позовом компанії з групи Приват Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку, судовий реєстр.

Так, 1 листопада 2021 року суддя господарського суду м. Києва Джарти В.В. задовольнила позов ТОВ "Реватіс". Воно позивалося до "ПриватБанку", Мінфіну, а також Фонду гарантування вкладів, НБУ та уряду.

"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.

Компанія входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас "антиколомойський" закон №590-ІХ передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Також, повідомили у Приватбанку, суд проігнорував приписи ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Ним чітко встановлено заборону витребування акцій банку проданих інвестору (в даному випадку – державі).

Банк висловив занепокоєння ігноруванням судами зазначених законів.

Нагадуємо:

Йдеться про справу 910/17630/19, яка триває ще з 2019 року. Тоді суд першої інстанції (Господарський суд Києва) так само не застосував "банківський" закон і домігся визнання процедури bail-in недійсною.

В апеляції та касації перемогли Приватбанк та Мінфін: 27 жовтня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ТОВ "Реватіс".

Проте згодом справу повернули в Госпсуд.

У державному Приватбанку "занепокоєні грубим ігноруванням" Північним апеляційним госпсудом прямих обов'язкових до застосування норм банківського закону (який ще називають "антиколомойським").

Економічна правда