ЄБРР інвестує 75 млн доларів у євробонди "Укренерго" для погашення "зелених" боргів

укренерго

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує 75 млн дол США у єврооблігації "Укренерго" для вирішення кризи з розрахунками у секторі відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі ЄБРР.

"ЄБРР інвестує 75 мільйонів доларів США в облігації на 825 мільйонів доларів США, випущені НЕК України "Укренерго", у спробі врегулювати платіжну кризу, яка охопила сектор відновлюваної енергетики країни.

Це перші облігації, пов’язана зі стійкістю, випущені українською компанією, а участь ЄБРР як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виручені кошти покриють всю заборгованість по оплаті перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ця інвестиція допоможе відновити довіру до українського сектору відновлюваної енергетики та підвищить довіру приватних інвесторів та фінансистів, проклавши шлях для дуже необхідних інвестицій для підтримки зеленого переходу країни", - додають в ЄБРР.

"На сьогоднішній день сектор відновлюваних джерел енергії в Україні поставив понад 8,5 ГВт чистої локальної генеруючої потужності, створюючи робочі місця та збільшуючи податкові надходження по всій країні, залучивши при цьому понад €11 мільярдів внутрішніх та іноземних інвестицій.

Тим не менш, Україна потребує більшої потужності відновлюваної енергетики для досягнення своїх цілей з декарбонізації. Ця угода дозволить країні продовжити розвиток галузі відновлюваної генерації. ЄБРР пишається тим, що відіграє ключову роль у вирішенні складної ситуації в секторі та допомозі Україні продемонструвати стійкість, стабільність і передбачуваність свого інвестиційного клімату", - заявив керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Нагадаємо:

Кабмін надав ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" держгарантію на випуск облігацій до 22,8 млрд грн - кошти підуть на погашення заборгованості за "зеленим" тарифом.

Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такоо боргу в майбутньому.

Економічна правда