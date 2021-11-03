Курс валют на 3 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,25 – 26,27 гривні;

Євро – 30,42 – 30,44 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,22 — 26,40 гривні. Євро купують за 30,25 гривні, продають за 30,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,25 – 26,37 гривні, євро – 30,32 – 30,47 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 листопада на рівні 26,29 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

Економічна правда