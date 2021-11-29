Кабмін призначив нового тимчасового керівника Держрезерву

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Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Держрезерву на начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера агентства Лідію Казаську.

Про це йдеться у розпорядженні № 1519-р від 29 листопада.

Перед цим уряд розпорядженням № 1516-р звільнив з посади заступника голови Держрезерву Микиту Барабаша, який виконував обов'язки глави агентства - у зв'язку із переходом на іншу роботу.

Також уряд розпорядженням № 1518-р визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 20 жовтня 2021 року про тимчасове покладення на Барабаша виконання обов'язків голови Держрезерву.

Натомість розпорядженням № 1517-р Барабаша призначили заступником голови Державної інспекції архітектури та містобудування терміном на 5 років.

Нагадаємо:

18 жовтня 2021 року уряд поновив на посаді голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого на виконання рішення суду.

Погорілого звільнили 13 травня 2020 року за пропозицією ексміністра економіки Ігоря Петрашка.

20 жовтня Кабінет міністрів ще раз звільнив голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, якого напередодні поновили на посаді у зв'язку із рішенням суду.

Водночас уряд поклав на заступника голови Держрезерву Микиту Барабаша тимчасове виконання обов'язків голови - до призначення голови в установленому порядку.

Економічна правда