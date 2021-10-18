Звільненого торік голову Держрезерву поновили на посаді

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Голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого поновили на посаді з 16 травня 2020 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів.

Згідно постанови, на посаді його поновили на виконання рішення Шостого апеляційного суду. У рішенні йдеться про те, що відповідачами у справі не було обґрунтовано, які саме дії Погорілого стали підставою для його звільнення з займаної посади.

Єдиною підставою у суді вбачають зміну прем’єр-міністра та Міністра економіки, що "вказує та свідчить про відсутність застосування індивідуального підходу та оцінки саме поведінки позивача для застосування такого наслідку як звільнення з займаної посади".

Таким чином суд скасував рішення попередньої інстанції (Окружного адмінсуду м. Києва). Протягом 30 днів відповідачі можуть погади касацію до Верховного суду.

Погорілого звільнили 13 травня 2020 року за пропозицією ексміністра економіки Ігоря Петрашка.

Нагадуємо:

У лютому торік начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Держрезерву.

Погорілого призначили головою Державного агентства резерву України 27 листопада 2019 року.

Економічна правда