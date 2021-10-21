Уряд повторно звільнив поновленого на посаді голову Держрезерву

фото: agropolit.com

Кабінет міністрів ще раз звільнив голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, якого напередодні поновили на посаді у зв'язку із рішенням суду.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №1258-р від 20 жовтня.

"Звільнити Погорілого Ярослава Андрійовича з посади Голови Державного агентства резерву України у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться у документі.

Водночас уряд поклав на заступника голови Держрезерву Микиту Барабаша тимчасове виконання обов'язків голови - до призначення голови в установленому порядку.

Нагадаємо:

Погорілого звільнили 13 травня 2020 року за пропозицією ексміністра економіки Ігоря Петрашка.

18 жовтня 2021 року уряд поновив на посаді голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого на виконання рішення суду.

Економічна правда