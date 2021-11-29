Держбюджет-2022 планують розглянути в четвер

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Державний бюджет на 2022 рік планують розглянути у залі Верховної Ради в четвер, але уряд лише в середу зможе передати його у парламент.

Про це відомо з засідання погоджувальної ради 29 листопада.

Як розповів спікер ВРУ Руслан Стефанчук, Кабмін завершує роботу над проєктом закону про держбюджет на 2022 рік.

"Тому прошу комітет з питань бюджету, щойно проєкт надійде в комітет, оперативно і невідкладно його розглянути на предмет врахування бюджетних висновків ВРУ, підготувати його і внести на пленарне засідання Ради", – заявив він.

Віцеспікер ВР Олександр Корнієнко додав, що залишати бюджетний процес на останній парламентський тиждень є ризиком, адже далі за планом роботи немає діяльності в сесійній залі.

Крім того, за словами першого заступника фракції "Слуга Народу" у Раді Андрія Мотовиловця, в середу очікується рішення Кабміну. Після цього проєкт держбюджету можуть одразу передати у Раду на комітет.

Він сподівається, що комітет оперативно опрацює документ, аби в четвер поставити бюджет на голосування в залі.

Також у вівторок планується розглянути у другому читанні "податковий" законопроєкт №5600.

На що чекати наступного року від бюджету? ЕП розповідала про це у статті: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.

Дана Гордійчук, ЕП





