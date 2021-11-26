Зеленський прокоментував можливість відставки голови НБУ

Кирило Шевченко фото нбу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не йдеться про відставку голови НБУ Кирила Шевченка, проте не відповів, чи ситуація не зміниться за місяць.

Про це він розповів під час пресбрифінгу 26 листопада.

"На сьогодні я вважаю що це правильно, але… через місяць, не можу так одразу сказати", – відповів Зеленський на питання щодо того, чи залишиться Шевченко очільником центробанку.

Він прокоментував також зобов’язання у новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом щодо покращення професійної спроможності департаментів, які відповідають за банківський нагляд.

Поява такого пункту є наслідком гучних відставок у Нацбанку. Одразу після хвилі відставок, Financial Times повідомило про можливу зміну Шевченка на посаді голови НБУ.

Сам Зеленський заявив, що "не має права втручатися в операційну роботу НБУ, керівництва НБУ, і в принципі не маю права порушувати незалежність Нацбанку".

У своєму питанні журналіст Bloomberg Володимир Верб’яний також зазначив, що влітку президент зустрічався з колишніми працівниками регулятора.

"І навіть коли я втручався в ситуацію, коли до мене зверталися люди з проблемою, я повинен відповісти, чи принаймні допомогти – загасити тимчасово пожежу. Я вважаю що те, що я зробив – я погасив тимчасову пожежу яка призвела не до зміни керівництва НБУ, а до стабілізації ситуації з курсом і підписання меморандуму з МВФ та отриманням траншу", – за

Читайте більше про меморандум з МВФ: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Нагадуємо:

Влітку повідомлялося, що голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка.

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

Дана Гордійчук, ЕП