Транзит російського газу через Україну впав на 20%

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У жовтні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 2,63 мільярда кубометрів, що на 623 мільйони кубометрів нижче порівняно з показниками вересня.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

Транзитні обсяги до Словаччини збільшились на 6% – до 2,12 млрд кубометрів порівняно з вереснем 2021 року. Поставки газу до Словаччини становили 80% від загальних обсягів транзиту.

Також "Оператор ГТС України" протранспортував 342 млн кубометрів газу до Польщі (+3% порівняно з вереснем) та 176 млн кубометрів (-9%) до Молдови. Усі транзитні поставки газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності.

За результатами бронювання потужностей української ГТС на платформах RBP та GSA, на жовтень 2021 року "Газпром" не лише не бронював додаткові транзитних потужностей, але й суттєво знизив використання заброньованих річних потужностей.

Заявки на транзит російського газу до Угорщини не надходили з 1 жовтня.

У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у жовтні знизились до 86 млн кубометрів. Це нижче мінімального обсягу згідно чинної транзитної угоди.

Транзит природного газу через Україну за 10 місяців 2021 року становив 35,3 млрд кубометрів, а середньодобовий обсяг транспортування – 115,9 млн кубометрів.

Всього до Словаччини надійшло 22,43 млрд кубометрів газу, до Угорщини - 6,8 млрд кубометрів, до Польщі – 3,23 млрд кубометрів, до Молдови – 2,44 млрд кубометрів та до Румунії – 0,39 млрд кубометрів.

Економічна правда