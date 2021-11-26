Курс валют на 26 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Казино в комп'ютерних іграх та блогери-аферисти: як захистити дітей від обману в інтернеті Кожен день десятки тисяч школярів витрачають гроші в комп'ютерних іграх, а їхні батьки можуть навіть про це не здогадуватись. Як і на що можуть підлітки витрачати кошти в інтернеті та як від цього вберегтись?

Людей змушують повертати субсидії. Що відбувається та як не втратити десятки тисяч гривень Держава може позбавити людину субсидії і змусити її повернути отримані кошти до бюджету. Як часто таке буває, на чий бік стає правосуддя і чи є сенс у таких випадках судитися з державою.