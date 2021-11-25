В "Укроборонпромі" анонсували співпрацю з Airbus за вертолітною програмою

фото з сайту концерну

Державний концерн "Укроборонпром" анонсував початок співпраці з Airbus за вертолітною програмою.

Про це заявив гендиректор держконцерну Юрій Гусєв під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм", передає "Інтерфакс-Україна".

"Нами сплановані певні спільні дії разом з Airbus і не лише у питаннях створення національної авіакомпанії, але також співпраця за направленням вертолітної програми.

Крім того, розглядається створення сервісного центру, який ми обговорюємо з нашими партнерами", - сказав Гусєв.

Водночас віце-президент з розвитку Airbus Жак Гарег заявив, що контракт з МВС дозволив компанії розвивати подальшу співпрацю, в тому числі щодо сервісної підтримки в Ніжині та розвитку навчальної школи в Кременчуці.

Він додав, що Airbus потребуватиме партнерів в Україні.

"Один із великих викликів перед нами - це продовження обслуговування нашого напряму. І нам потрібні будуть партнери в Україні. Ми повинні посилювати цю співпрацю у напрямку веротльотів", - резюмував Гарег.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника.

Відповідно до тексту меморандуму з Airbus, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.