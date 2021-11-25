НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу під час податкової амністії

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За підсумками проведення податкової амністії в Україні Національний банк підготує та оприлюднить спеціальний звіт, у якому проаналізує, чи дотримувались банки правил фінансового моніторингу щодо коштів, які амністовувалися українцями.

Про це йдеться в оприлюдненому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику.

Відповідний звіт стосуватиметься банків, як беруть участь у податковій амністії та включатиме вибіркову вибірку бенефіціарів.

"Що стосується добровільного податкового декларування, ми забезпечимо, щоб ця програма повністю відповідала законодавству у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з корупцією, а ризик зловживань та відмивання грошей був суттєво знижений", — йдеться у документі.

Зазначимо, що вимоги банків щодо фінансового моніторингу коштів під час податкової амністії називали однією з ключових перешкод кампанії добровільного декларування доходів.

Готівкові кошти, які українські платники податків бажають легалізувати в межах амністії, необхідно покласти на спеціальний банківський рахунок.

Закон про амністію не звільняв такі кошти від фінансового моніторингу, зокрема на предмет відмивання доходів, причетності до тероризму чи торгівлі зброєю та людьми.

Більше про податкову амністію читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

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Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія, добровільне декларування доходів триватиме рік.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Ярослав Вінокуров, ЕП