Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла до долара

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24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,98 – 27,00 гривні;

Євро – 30,22 – 30,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,05 гривні. Євро купують за 30,02 гривні, продають за 30,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,95 – 27,02 гривні, євро – 30,15 – 30,30 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 24 листопада на рівні 26,86 гривні.

24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 – 26,94 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 – 26,87 гривні.

Економічна правда