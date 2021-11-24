Штраф на 4,7 мільярда: АЗС Коломойського виграли апеляцію, АМКУ подаватиме касацію

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Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу АМКУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомила у Facebook голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська.

"М’яко кажучи, з подивом дізналися про відмову Шостого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги Комітету на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі ПАТ "Укрнафта", - написала вона.

За її словами, компанія "зараз намагається "відбитися" від штрафу Комітету у 4,7 мільярда гривень, накладеного за участь у змові на ринку пального".

"Через суди вона намагається оскаржити право Комітету використовувати під час розгляду справ матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, у цьому випадку – Національного антикорупційного бюро.

Утім дане рішення апеляційної інстанції, як і попереднє – в ОАСК, ми вважаємо таким, що суперечить правозастосовній практиці Верховного Суду", - заявила голова АМКУ.

За словами Піщанської, у Комітеті чекають повного тексту рішення для аналізу мотивів апеляційної інстанції та подаватимуть касацію.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними узгодженими діями і наклав на компанії штраф – 4,7 млрд грн.

Мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

Справа стосується цін на світлі нафтопродукти. Встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проекті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Справу щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив у 2016 році.

Пов’язана з групою Приват "Укртатнафта" заявляє, що штраф Антимонопольного комітету у 2,9 мільярда гривень щодо змови у 2016 році на ринку пального є протиправним, адже Комітет не врахував наданих компанією експертиз.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Економічна правда