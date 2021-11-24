Закон про Фонд часткового гарантування кредитів фермерам набув чинності

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Набув чинності закон "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" № 1865-IX (законопроєкт 3205-2), який, за словами Мінагрополітики, дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.

Документ, підписаний президентом 19 листопада, напередодні опублікували в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

При цьому, основна умова - у власності та/або користуванні аграріїв повинно бути не більше 500 га землі, і вони мають спеціалізуватися на первинному виробництві сільськогосподарської продукції.

Міністр агрополітики Роман Лещенко додав, що Фонд пропонуватиме портфельні гарантії, які банки використовуватимуть як частину основної застави.

"Ці гарантії надаватимуться лише за кредитами, наданими фінансовими установами, які уклали договір про співпрацю з Фондом та відповідають критеріям прийнятності, затвердженим Радою Фонду", - пояснив він.

Голова Мінагрополітики також зазначив, що статутний капітал формуватиметься за рахунок коштів держбюджету (близько 1,5 млрд грн) та донорської допомоги міжнародних партнерів.

"Загалом він становитиме близько 3 млрд грн. А його діяльність дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн", - додав міністр.

Також, за його словами, є підтвердження від ЄС на виділення гранту в розмірі 50 млн євро на поповнення статутного капіталу Фонду.

Лещенко нагадав, що це вже підтвердив і голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 листопада підтримала створення фонду, який забезпечуватиме кредити малих та середніх аграріїв держгарантіями.

У ЄС готові підтримати Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн, статутний капітал Фонду становитиме 3 млрд грн, кажуть в Мінагро.

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Економічна правда