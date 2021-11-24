Місцева влада заявила про нестачу "пільгового" газу для опалювального сезону

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Асоціація міст України заявила, що "Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною для теплопостачання, і просить втрутитися уряд.

Про це АМУ повідомила на своєму сайті.

Раніше місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону. За ним "Нафтогаз" продає певний обсяг газу підприємствам теплопостачання на потреби населення за встановленою ціною у 7,42 грн/кубометр.

Проте в Асоціації міст заявили, що НАК самостійно визначив обсяги постачання такого "пільгового" природного газу. Водночас в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо, заявили в Асоціації.

Зокрема, це пов’язано з тим, що опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди. Натомість "Нафтогаз" відмовився коригувати встановлені обсяги споживання природного газу.

Як наслідок, у жовтні підприємства мусили використовувати для централізованого тепло- та гарячого водопостачання споживачів і бюджетних установ газ за ринковими цінами від 25 грн за 1 куб метр і вище. Міста заявили, що це є порушенням меморандуму.

"Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, несуть збитки, джерел для відшкодування яких ні у них, ні у органів місцевого самоврядування немає", – повідомляє АМУ.

Для вирішення проблеми Асоціація міст звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням "сприяти проведенню НАК "Нафтогаз України" перерахунків обсягу природного газу для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання побутових споживачів та бюджетних установ".

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Економічна правда