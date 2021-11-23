ГарПок просить "мирову" щодо стягнення 4 мільярдів Енергоатомом

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Державний "Гарантований покупець" просить мирного врегулювання ситуації щодо стягнення "Енергоатомом" 4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Гарпока.

Зазначається, що 22 листопада в.о. директора ГарПока Вадим Улида звернувся до очільника "Енергоатома" Петра Котіна з пропозицією провести переговори та врегулювати спірні питання.

ГарПок заявляє, що вжив усіх залежних від нього заходів завдля погашення більшої частини боргу за електроенергію періодів 2020 року. Водночас НАЕК "Енергоатом" ініціювала судові позови зі стягнення коштів з Гарантованого покупця.

22 листопада Північний апеляційний госпсуд ухвалив рішення на користь НАЕК "Енергоатом". Предметом позову є стягнення суми понад 4 млрд грн. У Гарантованому покупці вважають, що примусове стягнення боргу ставить під загрозу виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електроенергії для населення.

На держпідприємстві пояснили, що в разі примусового стягнення 4 млрд грн можуть бути списані кошти, призначені для сплати постачальникам універсальних послуг в рамках ПСО. Також рішення може торкнутися фінансів, призначених для розрахунків з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

Нагадуємо:

Державний "Гарантований покупець" отримав та виплатив 30 квітня останній мільярд з коштів, отриманих від Укренерго – розрахунки з зеленою генерацією за 2020 рік становлять 66%.

Тоді в рамках виділеного Укренерго кредиту кошти були порівну розподілені між виробниками з ВДЕ та ДП "НАЕК "Енергоатом" згідно з настановою НКРЕКП.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Економічна правда