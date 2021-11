Samsung побудує в Техасі завод з виробництва мікросхем за 17 млрд доларів – WSJ

unsplash

Корейський техногігант Samsung Electronics Co. планує побудувати завод з виробництва мікросхем в Тейлорі (штат Техас, США) вартістю приблизно 17 млрд доларів - адміністрація Байдена наполягає на розширенні виробництва напівпровідників у США.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Зазначається, що офіційне оголошення про це може з'явитись у вівторок.

Видання пише, що губернатор Техасу Грег Ебботт має зробити "економічне оголошення" у вівторок о 17:00 за місцевим часом.

Ще у вересні комісари округу Вільямсон і міська рада Тейлора одноголосно проголосували за те, щоб Samsung зайшов у проєкт.

Чиновники заявили, що проєкт стане "найбільшим об’єктом, який сплачує податки в Техасі", і дасть 1800 робочих місць у цьому районі та від 6500 до 10 000 будівельних робіт.

"Інвестиції Samsung у розмірі 17 мільярдів доларів мають на меті зведення заводу із виробництва напівпровідників площею понад 1000 акрів.

Видання CBS Austin звернулося до влади міста Тейлор за коментарем і отримало таку відповідь: "Дякуємо, що звернулися. Наразі у нас немає коментарів".

Початок виробництва мікросх не очікується до кінця 2024 року. За даними ЗМІ, влада міста запропонувала Samsung низку пільг, щоб компанія розмістила виробництво саме в Тейлорі.

Нагадуємо:

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.

Світовий дефіцит напівпровідників збережеться до 2022 року, проте до середини року ситуація може покращитися на тлі доступності більшого обсягу постачання, прогнозують у J.P. Morgan.

Економічна правда