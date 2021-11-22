ФДМ повернув державі 2500 гектарів незаконно вилученої сільгоспземлі – Сенниченко

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Фонд державного майна повернув державі понад 2,5 тис га незаконно вилученої сільськогосподарської землі.

Про це під час прес-конференції заявив голова ФДМ Дмитро Сенниченко, передає прес-служба відомства.

"Ми повернули державі понад 2500 гектарів землі. Це земля, яку раніше незаконно вилучили у держкомпаній.

Довгі роки різні ділки звикли наживатися на державному майні – але так не буде, ми боремося з цим і вже працюємо над поверненням ще 15 тис гектарів", - сказав він.

Сенниченко додав, що у сфері управління Фонду держмайна близько 700 підприємств, більша частина з яких передані протягом останніх двох років.

"Завдяки реформі в сфері корпоративного управління, компанії в порівнянні з 2020 роком, сплатили втричі більше дивідендів на користь держави – 800 млн грн, а також збільшили сплату податків на 800 млн грн – до 8,4 млрд грн", - резюмував він.

Нагадаємо:

Міноборони спільно з Мінагрополітики відновило право постійного користування 16-ма земельними ділянками на території військового містечка поблизу Києва.

Мінагрополітики повернуло землі оборонного призначення у декількох регіонах України, на які незаконно були оформлені майнові права.

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Економічна правда