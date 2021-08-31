Державі повернули кілька земельних ділянок оборонного призначення – міністр

Роман Лещенко фото: еп

Мінагрополітики повернуло землі оборонного призначення у декількох регіонах України, на які незаконно були оформлені майнові права.

Про це повідомив у Facebook міністр агрополітики Роман Лещенко.

Він нагадав, що Мінагрополітики, Держгеокадастр та Міноборони використовують механізм оскарження до Антирейдерської комісії Мін'юсту, щоб повернути землі оборонного призначення, на які незаконно були оформлені майнові права.

"Маємо декілька перемог. Уже повернуто такі ділянки на Львівщині, в Умані та на Одещині.

Днями Мін’юст скасував рішення про державну реєстрацію щодо трьох ділянок на території земель оборони у с. Віта-Поштова Київської області та с. Куяльник Одеської області. У питанні порушення прав Міноборони навколо цих земель поставлено тверду крапку", - написав Лешенко.

За його словами, наразі у міністерстві готують ще 10 скарг до розгляду Антирейдерської комісії щодо інших ділянок.

Економічна правда