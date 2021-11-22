"Сбєрбанку" дозволили змінити назву в Україні до літа 2022 року
Дочірній компанії російського "Сбєрбанку" дозволили змінювати назву в Україні до серпня 2022 року.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Госпсуду м.Києва від 11 листопада.
Суд постановив надати "дочці" "Сбєрбанку" відтермінування на зміну назви в Україні на 9 місяців, до 11 серпня 2022 року.
Зазначається, що підставою для такого рішення стала необхідність вчинення "дочкою" "Сбєрбанку" низки заходів для зміни назви, строки виконання яких залежать, зокрема, від третіх осіб.
Більше часу потрібно й з огляду на розгалуженість мережі банку, кількість клієнтів та держателів карток з позначенням "Сбєрбанк". Такі картки підлягають вилученню, водночас "діяльність з надання банківських та фінансових послуг банку має бути безперервна", – зазначає суд.
Натомість у ході судового процесу Ощадбанк висловлював думку, що клопотання щодо перенесення терміну є безпідставним, а "підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їхню невідповідність дійсності та надуманість".
Нагадуємо:
Російський "Сбербанк" перебуває в "активному пошуку" покупця українськї "дочки", але заявляє про юридичні складнощі.
19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.
"Дочку" російського банку зобов’язали припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.
Російський "Сбербанк" змінює назву однойменної "дочки" в Україні на "Міжнародний резервний банк".
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