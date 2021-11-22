"Сбєрбанку" дозволили змінити назву в Україні до літа 2022 року

getty images

Дочірній компанії російського "Сбєрбанку" дозволили змінювати назву в Україні до серпня 2022 року.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Госпсуду м.Києва від 11 листопада.

Суд постановив надати "дочці" "Сбєрбанку" відтермінування на зміну назви в Україні на 9 місяців, до 11 серпня 2022 року.

Зазначається, що підставою для такого рішення стала необхідність вчинення "дочкою" "Сбєрбанку" низки заходів для зміни назви, строки виконання яких залежать, зокрема, від третіх осіб.

Більше часу потрібно й з огляду на розгалуженість мережі банку, кількість клієнтів та держателів карток з позначенням "Сбєрбанк". Такі картки підлягають вилученню, водночас "діяльність з надання банківських та фінансових послуг банку має бути безперервна", – зазначає суд.

Натомість у ході судового процесу Ощадбанк висловлював думку, що клопотання щодо перенесення терміну є безпідставним, а "підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їхню невідповідність дійсності та надуманість".

Нагадуємо:

Російський "Сбербанк" перебуває в "активному пошуку" покупця українськї "дочки", але заявляє про юридичні складнощі.

19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

"Дочку" російського банку зобов’язали припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

Російський "Сбербанк" змінює назву однойменної "дочки" в Україні на "Міжнародний резервний банк".





