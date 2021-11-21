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На капремонт, реконструкцію та будівництво витрачено всього 38% коштів запланованих на рік

Неділя, 21 листопада 2021, 17:02
 
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Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що на придбання обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво проведені 38% запланованих на рік видатків.

Про це повідомляється на сайті відомства.

За словами Пацкана, майже дві третини коштів на вищевказані видатки мають бути використані в останні місяці року. 

"Це посилює ризики невиконання плану видатків до кінця року, неефективного управління бюджетними коштами та зростання заборгованості", – сказав він.

Нагадуємо:

Уряд попри перевиконання надходжень до державного бюджету продовжує відставати за видатками у січні-жовтні на 7,3%

У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план.

Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року становили 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше плану та на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року. 

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Економічна правда
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