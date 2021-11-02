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Мінфін продав держоблігацій на 7 мільярдів і підняв ставки

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:37
 
unsplash

Міністерство фінансів залучило 6,66 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої  держпозики, ставки за низкою паперів підняли.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

На аукціоні 2 листопада було запропоновано шість випусків цінних паперів у національній валюті. 

Так, ставки зросли за паперами з терміном обігу пів року до 10,5% (+80 б.п.), два роки до 12,47% (+1 б.п.) та три роки до 12,7% (+14 б.п.). Не змінилася дохідність паперів терміном 1 рік, 1,5 року та 5 років.

Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних та 3-річних інструментах, зазначили в Мінфіні.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26  жовтня Мінфін залучив до бюджету 17,2 млрд гривень.

Економічна правда

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