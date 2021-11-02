Мінфін продав держоблігацій на 7 мільярдів і підняв ставки
Міністерство фінансів залучило 6,66 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої держпозики, ставки за низкою паперів підняли.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
На аукціоні 2 листопада було запропоновано шість випусків цінних паперів у національній валюті.
Так, ставки зросли за паперами з терміном обігу пів року до 10,5% (+80 б.п.), два роки до 12,47% (+1 б.п.) та три роки до 12,7% (+14 б.п.). Не змінилася дохідність паперів терміном 1 рік, 1,5 року та 5 років.
Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних та 3-річних інструментах, зазначили в Мінфіні.
Нагадуємо:
Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 жовтня Мінфін залучив до бюджету 17,2 млрд гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua