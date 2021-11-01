Курс гривні до долара майже не змінився
Понеділок, 1 листопада 2021, 20:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 26,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,44 грн (на 1 листопада – 30,60 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.
1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
Економічна правда
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