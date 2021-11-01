Гривня на закритті міжбанку ослабла

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1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,30 – 26,32 гривні;

Євро – 30,46 – 30,47 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,41 гривні. Євро купують за 30,26 гривні, продають за 30,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,30 – 26,38 гривні, євро – 30,36 – 30,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.

1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

Економічна правда