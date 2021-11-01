Гривня на закритті міжбанку ослабла
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,30 – 26,32 гривні;
Євро – 30,46 – 30,47 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,41 гривні. Євро купують за 30,26 гривні, продають за 30,58 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,30 – 26,38 гривні, євро – 30,36 – 30,48 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua