Рада зняла з розгляду у четвер податковий законопроєкт №5600

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Верховна Рада зняла з розгляду у четвер законпроєкт №5600 (друге читання) про внесення змін до Податкового кодексу.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Законопроєкт зняли з розгляду за пропозицією фракції "Слуга народу". За це рішення проголосували 314 нардепів.

Законпроєкт стояв у порядку денному на 17 листопада, але його перенесли на четвер, 18 листопада.

Нагадуємо:

До другого читання у законопроєкті №5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення.

Законопроєкт №5600 Верховна Рада ухвалила у першому читанні 1 липня 2021 року. До другого читання депутати внесли понад 11 тисяч правок — переважно для затягування розгляду документа.

Попередньо друге читання законопроєкту мало відбутися 23 вересня, однак з порядку денного парламенту законопроєкт виключили.

Про ключові зміни до законопроєкту, які депутати внесли до другого читання ЕП писала у матеріалі: Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Економічна правда