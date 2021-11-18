Apple продаватиме деталі для ремонту своїх iPhone та Mac

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Техкомпанія Apple продаватиме окремі деталі до своєї продукції, аби споживачі могли здійснювати ремонт власноруч.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином компанія відходить від політики обмеження можливості виконувати ремонти лише сервісними центрами.

Спершу в рамках програми з’являться деталі, аби полагодити дисплей, камеру чи батарею в iPhone 12 та iPhone 13. Згодом можна буде власноруч відремонтувати Mac з процесором M1.

З початку наступного року таку можливість отримають лише мешканці США, але протягом 2022 року програма збільшить покриття.

Нагадуємо:

Компанія Apple на спеціальній презентації 18 жовтня представила AirPods третього покоління, розумні колонки HomePod Mini, нові 14 і 16-дюймові MacBook Pro.

Apple на конференції 14 вересня представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли iPhone 13 та 13 mini, а також дві Pro моделі.

Економічна правда